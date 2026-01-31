Autor książki o Beckhamach staje po stronie ich syna. Ujawnił szczegóły

Tom Bower, autor głośnej książki „The House of Beckham: Money, Sex and Power”, w programie „Good Morning Britain” jednoznacznie opowiedział się po stronie 26-letniego Brooklyna Beckhama. Dziennikarz i pisarz, znany z bezkompromisowego stylu, stwierdził, że Brooklyn był przez lata manipulowany przez swoich słynnych rodziców. Stwierdził nawet, że go wykorzystywali.

Brooklyn Beckham publicznie uderzył w rodziców

W ubiegłym tygodniu Brooklyn Beckham opublikował w mediach społecznościowych długie i emocjonalne oświadczenie. Zdecydował się na ten krok po miesiącach spekulacji dotyczących jego relacji z rodziną. W tekście pojawiło się aż 12 poważnych zarzutów skierowanych bezpośrednio do Victorii i Davida Beckhamów.

Wśród oskarżeń znalazły się zarzuty o przekupstwo oraz oświadczono, że żonie Brooklyna, Nicoli Peltz, miało zostać powiedziane, że nie jest częścią rodziny. Brooklyn twierdzi także, że jego rodzice próbowali zniszczyć jego związek i kontrolować narrację wokół rodzinnego konfliktu. 26-latek zaznaczył w swoim wpisie, że nie zamierza się pogodzić z rodziną.

Autor książki o Beckhamach broni Brooklyna i rodzinę Peltzów

Tom Bower w swojej wypowiedzi nie tylko bronił Brooklyna, ale również pochwalił jego nową rodzinę - Peltzów. To właśnie z nimi 26-latek znalazł, według autora, stabilność i normalność, której brakowało mu w domu rodzinnym.

Był wykorzystywany i manipulowany, bardzo mu współczuję. Właśnie dlatego tak mocno mu kibicuję. Teraz żyje w normalnej rodzinie. Uważam, że Peltzowie to dobrzy, pracowici ludzie powiedział Tom Bower na antenie.

Źródła zbliżone do rodziny donoszą, że rodzice Brooklyna są „całkowicie rozbici” po publikacji oświadczenia syna. Szok i niedowierzanie - tak opisano ich reakcję w brytyjskich mediach. Warto przypomnieć, że David Beckham skomentował publicznie rodzinną aferę.

Co z pojednaniem rodziny Beckhamów?

Konflikt w rodzinie Beckhamów przybrał dramatyczny obrót. Głośne oświadczenie Brooklyna, stanowcze wypowiedzi Toma Bowera oraz publiczne milczenie Victorii i Davida sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, czy ta rodzina ma jeszcze szansę na pojednanie.

David i Victoria mieli ponoć postawić Brooklynowi ultimatum: jeśli chce pokoju, Nicola Peltz musi „zniknąć” z ich życia. Taka propozycja wydaje się jednak nie do przyjęcia dla młodego Beckhama, który wybrał życie u boku żony i jej rodziny.

