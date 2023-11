Thomas Markle znów udzielił wywiadu, choć proszono go, aby nie kontaktował się z mediami. Zrobił to po tym, gdy dowiedział się, że Meghan i Harry pozwali jeden z brytyjskich tabloidów. Przypomnijmy, książęca para Sussex idzie do sądu, bo w gazecie opublikowano prywatny list Meghan. Ten trafił do mediów przez ojca Amerykanki, który teraz tłumaczy się ze swojego postępowania.

