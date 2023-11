Reklama

Ta relacja nie należy do najłatwiejszych. Od czasu, gdy Meghan Markle związała się z księciem Harry'm mówi o niej cały świat. Pod lupą jest nie tylko ona, ale i jej rodzina. I choć mało kto z bliskich chce rozmawiać o jej dawnym życiu, to problemu tego nie ma jej ojciec. Thomas Markle nie tylko z chęcią mówi o córce na prawo i lewo, ale i umawia się na ustawki z paparazzi. Tym razem obszernego wywiadu udzielił Daily Mail. Jego słowa znów szokują...

Thomas Markle obraża Harry'ego

Thomas Markle ma wielki żal do córki, o to że nie może wypowiadać się na jej temat. Złe emocje podsyca również fakt, że 74-latek nie był obecny na ślubie Meghan z księciem Harry'm. Według oficjalnej wersji Markle narzekał na zły stan zdrowia. Jednak plotki głoszą, że po prostu nie został zaproszony, w związku z udzieleniem mediom kilku wywiadów.

Nienauczony błędami Thomas tym razem udał się do Daily Mail. W rozmowie z zagranicznym dziennikarzem zdementował kilka plotek na swój temat. A także obraził księcia Harry'ego? Wyznał, że nieustannie pisze do córki listy, na które ta nie odpisuje. Co jest w środku?

Błagałem Meghan, żeby podniosła słuchawkę. Napisałem jej dwustronicowy list i wysłałem listem poleconym za pośrednictwem jej przedstawiciela w Los Angeles. Zapytałem ją, dlaczego wierzy w kłamstwa. Wskazałem również, że członkowie rodziny królewskiej nie zawsze zachowywali się doskonale. Napisałem, że nigdy nie bawiłem się w basenie nago, ani nie przebrałem się za nazistę - powiedział.

Warto przypomnieć, że w 2012 roku zdjęcia nagiego Harry'ego z basenu trafiły do mediów. Brat Williama zawsze lubił imprezować i nigdy tego nie ukrywał. Czy Markle musiał przypomnieć incydent księcia z Los Angeles? To z pewnością nie poprawi ich relacji...

Thomas Markle o plotkach na swój temat

Thomas wyznał, że przed ślubem Meghan naprawdę miał atak serca. Na królewskie wydarzenie dostał zaproszenie, jednak nie był w stanie przyjechać. Markle wziął natomiast udział w pierwszym ślubie córki w 2011 roku. Księżna Sussex wyszła za mąż za producenta filmowego Trevoar Engelsona. 74-latek przyznał się do udzielania wywiadów, jednak ich ilość nie jest tak duża jak przypuszcza Meghan z Harry.

Nie jestem idealny. Popełniam błędy, ale nie zasługuję na takie kary. Nawet córki morderców odwiedzają ojców w więzieniu - zakończył.

Czy takie wyznania ocieplą relację Thomasa z rodziną królewską?

Thomas Markle z chęcią udziela wywiadów

Czy Meghan pogodzi się z ojcem?