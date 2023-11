Reklama

Księżna Meghan w ostatnim czasie musiała zmierzyć się z wieloma negatywnymi informacjami na swój temat. Z pracy z nią zrezygnowała asystentka, ujawniając, że księżna jest zbyt wymagająca. Niedawno jej były przyjaciel napisał o niej bardzo krytyczny felieton, nazywając ją „bezwzględną aktoreczką”, nie cichną też informacje o jej konflikcie z Kate, chociaż pałac wydał oficjalne oświadczenie, zapczeczając tym plotkom. Okazuje się, że Meghan ciężko to znosi. Zobaczcie, dlaczego?

Zobacz: Mama Meghan Markle nie spędzi świąt z córką. Doria Ragland odrzuciła propozycję samej królowej!?

Dlaczego księżna Meghan denerwuje się plotkami na swój temat?

Meghan do tej pory była przyzwyczajona, że jej głos jako aktorki jest bardzo ważny. Zawsze mogła odnieść się do informacji na swój temat i często udzielała się w kwestiach dotyczących praw kobiet. Jednak od kiedy weszła do rodziny królewskiej wszystko się zmieniło! Nie może sama wydać oświadczenia w swojej sprawie czy odpowiedzieć na zarzuty w mediach społecznościowych. Być może w końcu poczuła, że jej głos został bardzo ograniczony! Jak podaje US Magazine, księżna jest bardzo zdenerwowana tym, co dzieje się w mediach wokół niej i bardzo frustrujące jest dla niej to, że nie może w żaden sposób zareagować!

Całe życie była niezależna, a teraz wszystko to zostało jej odebrane. - możemy przeczytać w US Magazine.

Czy Meghan Markle zaakceptuje ten stan rzeczy? A może w końcu się zbuntuje?!

Meghan Markle w zielonej sukience

East News

Meghan Markle w bordowym płaszczu

East News

Reklama