Grzegorz Krychowiak został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz Paris Saint-Germain. 26-latek trafił do mistrza Francji z Sevilli za około 30 milionów euro i został najdroższym polskim piłkarzem w historii. To dla niego ogromne wyróżnienie, a świetna gra reprezentacji w Euro 2016 z pewnością podbiła stawkę Grzegorza Krychowiaka:

Jestem dowartościowany i spełniony jako kibic i jako ojciec ze względu na to, że ten rozwój układa mu się planowo. To jest w dużym stopniu wyróżnienie dla piłkarza, że został zauważony i zakupiony do takiego potężnego klubu. Ja podejrzewam, że on jest dumny z tego, że będzie grał w PSG, że będzie mógł robić zakupy właśnie w Paryżu, bo Paryż jest jego marzeniem i chyba jego narzeczonej też - powiedział ojciec piłkarza, Edward Krychowiak, nawiązując do stylu Grzegorz, który uwielbia markowe ubrania!