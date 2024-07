Pitbull. Niebezpieczne kobiety - to może być jedna z najgorętszych premier tej jesieni! Już 11 listopada do kin trafi najnowszy film Patryka Vegi. Tymczasem do sieci trafił właśnie oficjalny zwiastun “Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. Uwaga, jest mocny - bez cenzury. Zdecydowanie dla dorosłych widzów.

O czym jest film “Pitbull. Niebezpieczne kobiety”?

Film zainspirowały autentyczne wydarzenia. Bohaterkami są kobiety-policjantki. Wśród nich Zuza (grana przez Joannę Kulig) i Jadźka (Anna Dereszowska).

Na drodze świeżo upieczonych policjantek los szybko stawia starszych kolegów po fachu: Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Ich doświadczenie okaże się bezcenne w starciu funkcjonariuszek ze skorumpowanymi przełożonymi, takimi jak Izabela Zych ps. Somalia (Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, przestępczym światem mafii "paliwowej", której macki sięgają dalej niż można sobie wyobrazić… - piszą producenci.

Również życie prywatne bohaterek nie jest łatwe. Jadźka ma problemy z mężem – związanym z mafią pracownikiem wywiadu skarbowego (granym przez Artura Żmijewskiego). Zuza zaś ma romans z gangsterem Remkiem (Sebastian Fabijański), którego dziewczyna o pseudonimi Drabina (w tej roli Alicja Bachleda-Curuś) właśnie wyszła z więzienia… Sami zobaczcie!

Oto zwiastun:

W filmie grają też Maja Ostaszewska, Tomasz Oświeciński, Aldona Jankowska, Zuzanna Grabowska, czy Wojciech Kalinowski.

Kadry z filmu “Pitbull. Niebezpieczne kobiety”:

