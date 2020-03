Teraz już nie ma wątpliwości, na temat współpracy Meghan Markle z Disney'em. Do sieci własnie trafił oficjalny plakat filmu "Elephant, w którym żona księcia Harry'ego udzieliła swojego głosu. Księżnej Sussex poświęcono również specjalne miejsce na plakacie. Kiedy i gdzie będzie można obejrzeć film z jej udziałem?

Meghan Markle w produkcji Disney'a - "Elephant" zwiastun oraz plakat

Doniesienia na temat współpracy Meghan Markle z Disney'em pojawiły się już latem 2019 roku. Książę Harry z małżonką pojawili się na oficjalnej premierze "Króla Lwa" w Londynie. To własnie tam Harry miał negocjować kontrakt dla Meghan. Początkowo spekulowano, że księżna udzieli głosu pewnej postaci. Teraz już wiadomo, że Meghan udzieliła głosu jako lektor w filmie "Elephant".

Daily Mail informuje, że film został nagrany w Londynie jesienią 2019 roku. Meghan Markle swoją gażę za udział w produkcji przeznaczy na organizację charytatywną Elephants Without Borders. Jest to stowarzyszenie, które zajmuje się zwalczaniem kłusownictwa oraz ochroną dzikiej przyrody oraz zwierząt.

Warto zauważyć, że produkcja Disney'a "Elephant" promowana jest udziałem Meghan Markle, o czym świadczy dopisek na plakacie:

Opowiadany przez Meghan Markle, księżną Sussex.

W zapowiedzi jednak nie zamieszczono głosu Meghan. Wygląda na to, że produkcja zdecydowała, że widzowie będą mogli go dopiero usłyszeć, kiedy zdecydują się na obejrzenie filmu. Myślicie, że to dobre posunięcie i przyciągnie jeszcze większą liczbę odbiorców?

Film "Elephant" z Meghan Markle pojawi się na platformie Disney+ już 3 kwietnia. Jednocześnie na platformę trafi film "Dolphin Reef", którego lektorem jest Natalie Portman.

Disney przedstawił już oficjalny plakat filmu "Elephant", gdzie swojego głosu użyczyła Meghan Markle.

W sieci dostępny jest również oficjalny zwiastun "Elephant":

Jesteście ciekawi narracji w wykonaniu Meghan Markle? Czy żona Harry'ego wróci do aktorstwa na dobre?