W piątek 13 lutego zespół T.Love przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych informację, która natychmiast wywołała ogromne poruszenie. Grupa ogłosiła, że do ich składu oficjalnie dołączył perkusista Aleksander Orłowski. Pod ogłoszeniem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci nie kryli entuzjazmu i wsparcia dla zespołu.

Kim jest Aleksander Orłowski?

Aleksander Orłowski został przedstawiony przez T.Love jako muzyk, który „urodził się z perkusją”. Zespół podkreślił, że nowy członek może pochwalić się wieloletnią obecnością na scenie oraz współpracą z artystami takimi jak Kazik, The Dumplings czy Jacek "Budyń" Szymkiewicz. Już po pierwszych próbach z zespołem członkowie T.Love uznali, że Orłowski doskonale uzupełnia ich brzmienie i wnosi do grupy nową energię, którą planują zaprezentować podczas nadchodzących koncertów.

Kochani, cieszymy się niezmiernie że nadszedł ten moment, kiedy możemy już oficjalnie ogłosić że do zespołu T.Love dołącza perkusista – Aleksander Orłowski!Można śmiało powiedzieć, że Olek to muzyk który urodził się z perkusją… Ma bardzo duże doświadczenie sceniczne i studyjne, od lat gra i współtworzy ważne projekty na polskiej scenie. Grał m.in. z Magnificent Muttley Smolik/Kev Fox, Kazik, The Dumplings, Męskie Granie - Orkiestra Orkiestr 2019/2024, Jacek “Budyń” Szymkiewicz czy WaluśKraksaKryzys.Olek totalnie czuje nasze flow i doskonale uzupełnia zespół T.Love. Jesteśmy po wielu ekscytujących próbach i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zaprezentować Wam tę nową energię na koncertach. Do zobaczenia!!! Pozdrawiamy!Zespół T.Love - napisano w oświadczeniu.

Reakcje fanów T.Love na zmianę w składzie. Eksplozja emocji i wsparcia

Pod oficjalnym postem zespołu pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Fani nie kryli radości, pisząc m.in.: "Zawodowiec", "Powodzenia", "Najlepszy wybór", "Witamy", "Zawodowiec i młoda krew. Dziewczyny będą szaleć". Wielu z nich podkreślało, że pamiętają energię Orłowskiego z koncertów z Kazikiem i wyrażali nadzieję, że współpraca z T.Love będzie dla niego i całego zespołu nowym, pozytywnym rozdziałem.

Kulisy rozłamu w zespole

Kilka tygodni wcześniej media informowały o poważnych zmianach wewnątrz zespołu T.Love. Z grupą pożegnał się Jan Benedek, który napisał w mediach społecznościowych: "Drodzy Państwo, dojechaliśmy do stacji końcowej naszej współpracy z Zygmuntem Staszczykiem. Ja jadę dalej swoją drogą z paroma refleksjami". Wkrótce później Sidney Polak ujawnił, że został wyrzucony z zespołu bez wcześniejszej rozmowy – decyzję przekazano mu SMS-em przez Zygmunta Staszczyka, lidera T.Love.

Zobacz także: