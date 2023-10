Izabela Janachowska żartuje z afery z Pauliną Smaszcz? Gwiazda Polsatu podczas relacji na InstaStories pokazała kadr z gali "Osobowości i sukcesy" i pochwaliła się swoją zjawiskową kreacją. Przy okazji wspomniała o byłej żonie Macieja Kurzajewskiego? Nie uwierzycie, co napisała Izabela Janachowska. Ten komentarz Was rozbawi!

Izabela Janachowska i Paulina Smaszcz na jednej imprezie

Kilka miesięcy temu między Pauliną Smaszcz a Izabelą Janachowską rozpętała się prawdziwa awantura. Po tym, jak gwiazda Polsatu bardzo delikatnie odpowiedziała na pytanie o gorzkie komentarze Pauliny Smaszcz na temat Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, była żona dziennikarza ostro ją podsumowała. Paulina Smaszcz zaatakowała prowadzącą "Taniec z Gwiazdami" w podcaście Anny Zejdler. Izabala Janachowska stanowczo odpowiedziała na zaczepki Pauliny Smaszcz, a chwilę później mąż gwiazdy zapowiedział, że sprawą zajęli się już prawnicy.

Teraz, kilka miesięcy po tamtych wydarzeniach, Izabela Janachowska i Paulina Smaszcz spotkały się na gali "Osobowości i sukcesy". Podczas imprezy gwiazda Polsatu odebrała nagrodę w kategorii "Osobowość Roku 2023". Po zejściu ze sceny Izabela Janachowska pochwaliła się swoją suknią, którą można kupić w jej butiku, ale my zwróciliśmy uwagę na komentarz gwiazdy Polsatu.

Sukienka torpeda! (nie mylić z petarda ????) - napisała gwiazda.

Warto przypomnieć, że to właśnie Paulina Smaszcz często mówi o sobie "kobieta petarda". Nie trudno więc się domyślić, kogo Izabela Janachowska miała na myśli publikując komentarz do swojej kreacji. Wygląda na to, że kilka miesięcy po całej aferze z byłą żoną Macieja Kurzajewskiego, Izabela Janachowska potrafi żartować z całej sytuacji.

Swoją drogą gwiazda Polsatu wyglądała obłędnie w odważnej sukni z głębokim rozcięciem!

Myślicie, że Paulina Smaszcz zareaguje na komentarz Izabeli Janachowskiej?

