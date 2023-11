Reklama

O jakie odszkodowanie będzie starał się Tomasz Komenda po wyjściu na wolność? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy od początku śledzą sprawę mężczyzny niesłusznie skazanego za gwałt i mord 15-letniej Małgosi. Komenda spędził w więzieniu ponad 18 lat za niewinność. Przeszedł tam prawdziwe piekło. Dlatego jego adwokat, były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ćwiąkalski, postara się o najwyższą rekompensatę w historii polskiego prawa karnego.

Odszkodowanie dla Tomasza Komendy

Zbigniew Ćwiąkalski uważa, że przyznana przez premiera Morawieckiego renta specjalna w wysokości około 4 tysięcy złotych, to środek doraźny, dlatego kiedy już Sąd Najwyższy wyda wyrok uniewinniający Komendą, postara się o najwyższe odszkodowanie. Z tego co ustalił Ćwiąkalski, do tej pory największa kwota wypłacona za podobny błąd wynosiła około 3 milionów złotych za 12 lat więzienia. Zapytany w „Radiu Zet” o kwotę dla Komendy, zapowiedział, że zażąda wyższej:

Nie chcę w tym momencie operować konkretnymi sumami, bo to dopiero się ustali po rozmowie z nim i po szczegółowych wyliczeniach. Ale na pewno moim zdaniem to powinna być najwyższa kwota w dotychczasowej historii prawa karnego - zapowiedział były minister sprawiedliwości.

Dodał również, że zadośćuczynienie będzie zależało od tego, jak traktowany był w więzieniu:

Odszkodowanie będzie za to, co utracił, a zadośćuczynienie - za krzywdy, których doznał za bycie z zakładzie karnym. Nie ma taryfy, każdy przypadek jest indywidualny. Jeśli chodzi o odszkodowanie, utracił składki emerytalne za 18 lat, jeśli chodzi o zadośćuczynienie - musi mi jeszcze dokładnie opowiedzieć jak go bito, poniżano

Tomasz Komenda w rozmowie z TVN 24 zdradził, że pobyt w więzieniu był dla niego dramatyczny:

Byłem uważany jako pedofil, nie tylko wśród współosadzonych, ale też wychowawca... Pluli w moją stronę, musiałem odwracać głowę. Były straszne kary, miałem płukanki, wyparzanki... Płukanka? Sama chemia spożywcza - sól, pieprz, musiałeś to wypić. Wyparzanka - jak stawałem bosaka na kafelku, to grzali czajnik wody i wylewali na stopę za karę, na nauczkę. - mówił Komenda.

Pełnomocnik Tomasza zaznaczył jednak, że nie złoży wniosku miliona złotych za każdy rok więzienia.

