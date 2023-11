Tomasz Komenda dostanie rentę specjalną do państwa w wysokości około 4 tysięcy złotych. Będzie ją otrzymywał do momentu, kiedy Sąd Najwyższy wyda wyrok uniewinniający - dopiero wtedy Komenda będzie mógł starać się o odszkodowanie od państwa za 18 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił. Na co wyda pieniądze?

To zdradziła mama Tomasza, pani Teresa, która bardzo cieszy się z decyzji premiera Morawieckiego:

Teraz będzie miał fundusze na własne potrzeby, może gdzieś wyjedzie, aby zobaczyć miejsca, w których nigdy nie był. Tomasz na razie nie pójdzie do pracy. To nie są pieniądze dla nas, ale dla Tomka. On z tego będzie na pewno bardzo zadowolony - cytuje matkę Komendy Onet.