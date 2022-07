Odchudzona Blanka Lipińska o sobie: "Kieruje mną próżność, samozachwyt i uwielbienie"

Blanka Lipińska po obejrzeniu niefortunnych zdjęć z premiery "365 dni: Ten dzień" ostro się wzięła za odchudzanie. Nawet nie ukrywała, że to, co ma zamiar zrobić nie będzie miało nic wspólnego ze zdrowym trybem życia. Efekty jednak przyszły błyskawicznie:

Drodzy pytacie mnie, jakim cudem tak szybko chudnę - zaczęła swój monolog.

Co takiego zdradziła fanom?

Blanka Lipińska zachwyca się szybką utratą wagi

Blanka Lipińska nigdy nie ukrywała, że wygląd jest dla niej bardzo ważny. Po hejcie, jaki spadł na nią po publikacji zdjęć z premiery "365 dni: Ten dzień", szybko wzięła się za siebie. Chociaż aktualnie jest mocno zajęta zawodowo, nie zapomina o swoim postanowieniu o zrzuceniu wagi. Blanka Lipińska ogłosiła datę premiery "Kolejnych 365 dni", a niedługo po tym udała się do Sao Paulo, gdzie promowała swoją książkę. Jednocześnie cały czas konsekwentnie dba o sylwetkę. Jeszcze niedawno Blanka Lipińska wyliczała swoje kompleksy, mówiąc m. in. o "grubych udach". Wygląda na to, że kompleksy mogą pójść w zapomnienie. Szybka utrata wagi Blanki Lipińskiej nie pozostaje niezauważona przez interanutów. Lipińska postanowiła zabrać głos i zrobiła to w swoim stylu:

Drodzy pytacie mnie, jakim cudem tak szybko chudnę. A no słuchajcie, sekret jest prosty. A mianowicie mniej żreć. Weszłam w redukcję, to był chyba... to był maj. Jakoś tak. Końcówka maja i mówiłam, do lipca, 6 tygodni i z powrotem wrócę do wagi. Polecam serdecznie wytrwałość, sumienność, oraz dużo dużo samozaparcia.

Jak Blance Lipińskiej udaje się być tak konsekwentną?

W razie pytań, jakim cudem odnajduje w sobie to samozaparcie, wielokrotnie już o tym mówiłam, słuchajcie, kieruje mną tylko i wyłącznie próżność oraz samozachwyt i uwielbienie. To również polecam, to są bardzo dobre cechy, bez przegięcia są bardzo dobre - skwitowała.

Blanka Lipińska regularnie ćwiczy pod okiem trenera personalnego, stawiając także na trening medyczny.

Idę na trening z Adrianem. Na trening medyczny. Niestety to nie jest tak jakby sobie ktokolwiek mógł wyobrażać, jak to jest na treningu z trenerem personalnym, chyba że ktoś miał trening medyczny to wie, że tam jest strasznie nudno. Nudno, ale zdrowo dla kręgosłupa. Polecam, a i pamiętajcie żeby się rozciągać i żeby się rolować, bo ostatnio mój przyjaciel był sparaliżowany przez dwa dni, bo pospinały mu się mięśnie, dobrze że mu się nic nie stało. Także pamiętajcie żeby dbać o siebie i żeby bardzo dużo dzisiaj pić, bo dzisiaj już zaczynają się te upały, które zamierzają nas wykończyć.

Blanka Lipińska korzysta z diety pudełkowej. Ilość kalorii, jaką spożywa za dnia już nie raz wzbudzała kontrowersje w sieci. Dla autorki "365 dni' jednak liczą się efekty i dobre samopoczucie.

