Mama Basi Kurdej-Szatan doskonale wiedziała, kiedy doszło do pierwszego razu córki. Pewne jest, że nie odbyło się to w domu, w przeciwieństwie do pierwszego razu jej siostry - Kasi!

Kasi stworzyłam warunki w domu, kolacja... i wyszliśmy z mężem (...) Basia sama sobie zorganizowała wszystko, wiedziałam, że to jest ten wieczór. Uznaliśmy, że tak będzie najpiękniej i normalnie. Po co gdzieś w ukryciu? To jest straszne. Potem wspomnienia są okropne, a dlaczego mają takie być, skoro mogą być ładne? - wyznała Eliza Wyszomirska-Kurdej.

