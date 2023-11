1 z 6

Barbara Kurdej-Szatan w odważnej stylizacji w "The Voice of Poland". Aktorka już nie raz zaskakiwała nad swoimi seksownymi kreacjami, jednak jej wczorajszy look był naprawdę wyjątkowy! Prowadząca muzyczne show zaprezentowała się w krótkiej, skórzanej spódnicy z suwakami, którą połączyła z czarną koszulką z odważnym dekoltem. Kreacja podkreśliła zgrabną figurę aktorki. Naszym zdaniem całość wyglądała świetnie! Było seksownie i bardzo kobieco!

Zobaczcie sami, jak w ćwierćfinale "The Voice of Poland" zaprezentowała się Barbara Kurdej-Szatan. Fajna stylizacja? Zagłosujcie w naszej sondzie.

