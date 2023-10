1 z 8

Igor Herbut śpiewa hity Kory i Grzegorza Ciechowskiego

Jedną z gwiazd koncertu był Igor Herbut, który oddał hołd Korze i Grzegorzowi Ciechowskiemu. Zaśpiewał wielki hit Maanamu "Krakowski Spleen" oraz "Nie pytaj o Polskę" Obywatela GC. O Korze, którą spotkał w "Must be the music" kilka lat temu mówił: