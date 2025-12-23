Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias znów zostali rodzicami. Muzyk powitał na świecie czwarte dziecko
Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias ponownie zostali rodzicami. 17 grudnia 2025 r. na świat przyszło ich czwarte dziecko. Para pokazała zdjęcie maleństwa na Instagramie, nie zdradzając jeszcze jego płci ani imienia. To już czwarte dziecko uwielbianego muzyka.
Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias ponownie zostali rodzicami. W środę, 17 grudnia 2025 r., para powitała na świecie swoje czwarte dziecko. Informację o narodzinach opublikowali dopiero pięć dni później - 22 grudnia - na swoich profilach na Instagramie.
Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias powitali na świecie kolejne dziecko
Do wpisu dołączone było wzruszające zdjęcie noworodka - maluszek owinięty był w kocyk i miał na głowie szpitalną czapeczkę, wtulony w pluszowego leniwca. Podpis zdjęcia brzmiał: „Moje słoneczko 12.17.2025”, co wskazuje na dokładną datę narodzin dziecka.
To wydarzenie wzbudziło ogromne emocje wśród fanów gwiazdorskiej pary. Choć Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias znani są z zachowywania prywatności, ta niespodziewana publikacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Komentarze pod postem zalały gratulacje i życzenia zdrowia dla maleństwa i jego rodziców.
Nowy członek rodziny Iglesiasów urodził się 17 grudnia 2025 r. Para przekazała informację publicznie dopiero 22 grudnia, publikując zdjęcie na Instagramie. Data ta została również uwzględniona w podpisie fotografii, co nie pozostawia wątpliwości co do momentu narodzin.
Chociaż Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias postanowili podzielić się zdjęciem dziecka, nie zdecydowali się jeszcze ujawnić jego płci ani imienia. W opisie posta nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje, co tylko podsyciło ciekawość mediów i fanów.
Historia związku Kurnikowej i Iglesiasa
Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias są razem od ponad dwóch dekad. Para zaczęła spotykać się w 2001 roku, po tym jak poznali się na planie teledysku „Escape”. Od tamtej pory ich związek trwa, choć zawsze unikali medialnego rozgłosu.
W 2017 roku urodziły się ich pierwsze dzieci - bliźnięta Nicholas i Lucy. Trzy lata później, w 2020 roku, para powitała na świecie córkę Mary. Teraz ich rodzina liczy już sześcioro członków - z najnowszym przychodzącym na świat czwartym dzieckiem. Dzieci Anny Kurnikowej i Iglesiasa są rzadko pokazywane w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pojawiają się jednak urocze zdjęcia, które szybko zdobywają popularność w sieci.
