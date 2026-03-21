Choć dotychczasowe trzy odcinki "Tańca z Gwiazdami" już zapewniły telewidzom ogrom emocji, to zarówno gwiazdy, jak i fani programu najbardziej wyczekuję czwartego, rodzinnego odcinka programu, w którym tańczącym na parkiecie parom w ma towarzyszyć dodatkowa osoba z rodziny lub najbliższego otoczenia gwiazdy. Kto wystąpi u boku Kamila Nożyńskieg i Izabeli Skierskiej?

Kamil Nożyński pokazał nagranie z treningu do "Tańca z Gwiazdami". W sieci zawrzało

Kamil Nożyński w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tworzy parę ze szczęśliwym numerem 7 wraz z Izabelą Skierską. Aktor dzielnie walczy z kolejną, cotygodniową choreografią, choć na tle wszystkich par nie wypada najlepiej. W ostatnim odcinku jego obecność w programie podczas tak zwanej "odpadanki" była zagrożona, choć ostatecznie z programem pożegnała się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Kamil i Iza zyskali tym samym szansę wystąpienia w wyczekiwanym odcinku rodzinnym. Kto dołączy do aktora i tancerki na parkiecie?

Kamil Nożyński na Instagramie opublikował krótki filmik prosto z jednej sal tanecznych "Tańca z Gwiazdami" z wymownym opisem.

Z kim tańczę w odcinku rodzinnym? Mirai się zmęczyła bardzo treningami napisał Nożyński.

Na humorystycznym nagraniu zobaczyć można aktora właśnie z Mirai, czyli pieskiem, który przy rytmicznie poruszającym się aktorze kreślił kształt ósemek wokół jego nóg, udowadniając, że świetnie sprawdza się w sztuczkach sprawdzających koordynację. Rozczulający materiał od razu zaczął zwracać uwagę internautów, którzy nie szczędzili komentarzy.

Lawina komentarzy po wpisie Kamila Nożyńskiego o "TzG"

Pod wpisem pokazującym na sali tanecznej Kamila Nożyńskiego z pieskiem od razu uaktywnili się wielbiciele aktora, którzy entuzjastycznie zareagowali na tę przewrotną wieść.

Myślę, że taki występ przeszedłby do historii tego programu

Nigdy nie wysłałam żadnego sms w żadnej edycji. Jeżeli zatańczysz z tym słodkim pieskiem/sunią to masz aż dwa głosy. Wyślę potwierdzenie piszą internauci.

W gąszczu komentarzy zobaczyć można też ten od tancerki Izabeli Skierskiej, z którą Nożyński tworzy parę nr 7 w programie. Żartobliwie napisała:

Jak widać, nie ze mną.

Choć wizja zobaczenia Mirai na parkiecie wzbudziła w fanach programu tak duże emocje, to Pudelek ustalił, że w rodzinnym odcinku Nożyński najprawdopodobniej pojawi się z synem.

