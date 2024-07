Ewelina Lisowska należy do tego grona młodych gwiazd, które pomimo wielkiego sukcesu, nie osiadły na laurach. Mnóstwo koncertów, nowa płyta oraz występy na największych festiwalach w Polsce - to wszystko w najbliższym czasie czeka na artystkę. Jakiś czas temu kręciła również teledysk do singla "We mgle", z którym wystąpi podczas festiwalu w Opolu. Przypomnijmy: Seksowna Lisowska kręci nowy teledysk. Nie zabraknie gorących scen

Dziś odbyła się premiera długo wyczekiwanego przez jej fanów klipu. Nie powinni być oni zawiedzeni. Lisowska zaskoczyła swoim seksownym wcieleniem. Nie brakuje w nim mnóstwa scen z przystojnym modelem, który może podobać się nie jednej dziewczynie. Wystąpił on już w pierwszym teledysku piosenkarki, do przeboju "Nieodporny rozum". Zarówno piosenka "We mgle", jak i video do niej jest utrzymane w dość podobnym klimacie, możemy więc już teraz śmiało stwierdzić, że będzie to jeden z największych hitów tych wakacji.

A jak wam podoba się teledysk?

