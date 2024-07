Reklama

Emmanuelle Seigner od 30 sierpnia 1989 jest żoną wybitnego reżysera Romana Polańskiego. Para ma dwójkę dzieci i od początku uchodzi za jedną z najbardziej udanych w światowym show-biznesie. Oboje rzadko pojawiają się razem, kiedy się już jednak na to zdecydują są to wyjątkowe okazje. W ubiegłym roku oboje pojawili się na festiwalu w Cannes wzbudzając ogromne zainteresowanie dziennikarzy i fotoreporterów. Przypomnijmy: Roman Polański z młodszą o 33 lata żoną w Cannes

Emmanuelle to francuska modelka i aktorka, która od niedawna eksperymentuje z muzyką. W 2007 roku ukazała się jej płyta nagrana z popowym zespołem Ultra Orange, trzy lata później mogliśmy już cieszyć uszy debiutanckim krążkiem Seigner. Teraz żona reżysera wydaje drugi album, a pierwszym singlem promującym został utwór "You Think You''re A Man". Klip do niego został wyreżyserowany przez Romana Polańskiego.

Internauci komentując klip nie mają wątpliwości, że całość brzmi jak utwór Madonny - zgadzacie się?

