Od momentu pojawienia się Agaty Dziarmagowskiej na castingu do X-Factor, nie mieliśmy wątpliwości, że ta śliczna blondynka z pewnością dojdzie daleko i odniesie sukces. Mieliśmy rację - wokalistce udało się dojść do domów jurorskich, jednak opiekunka jej grupy zdecydowała, że nie widzi dla niej miejsca w odcinkach na żywo. Dla wielu uczestników jest to koniec kariery, ale nie dla Agaty. Szybko podpisała kontrakt płytowy i kiedy jej koledzy walczyli w show, ona miała już na koncie singiel. Przypomnijmy: Odkrycie X-Factor powraca z nowym singlem. Będzie hitem?

Krytycy nie zostawili na utworze suchej nitki, porównując go do dokonań Majki Jeżowskiej. Młoda gwiazda nie wzięła sobie tych słów do serca i zdecydowała się na wydanie teledysku do "Mogę wszystko, nic nie muszę". W sieci pojawiła się jego krótka zapowiedź - widać w nim inspirację amerykańskimi klipami, co pozwala mieć nadzieję, że odniesie on sukces.

Pytanie tylko, czy to pomoże Agacie w karierze?

