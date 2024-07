W ostatnim czasie o Selenie Gomez mówiło się głównie w kontekście jej związku z Justinem Bieberem. Młode gwiazdki przez dłuższy okres miały się ku sobie, ale ich związek przeszedł już do przeszłości. Choć później wiele razy spekulowano o tym, że powrócili do siebie, tak się jednak nie stało. Amerykańskie media mówiły nawet o tym, że Selena spodziewa się dziecka Justina. Przypomnijmy: Zagraniczne media nie mają wątpliwości. Selena Gomez jest w ciąży

Reklama

Wszystko wskazuje jednak na to, że Gomez pozbierała się już po burzliwym związku z młodym gwiazdorem i powoli wraca do odbudowania swojej kariery. W sieci ukazał się właśnie jej singiel zwiastujący nowy film "Rudderless". I choć oficjalna premiera filmu miała miejsce na początku roku, do kin w USA trafił on dopiero teraz. Selena zagrała również jedną z głównych ról w produkcji.

Jak oceniacie jej powrót do muzyki?

Zobacz: Selena Gomez ma nowego chłopaka? To idol nastolatek

Zobacz także

Reklama

Smutna Selena Gomez: