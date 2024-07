Selena Gomez nie ma w ostatnim czasie szczęścia - jej wydawać by się mogło udany związek z Justinem Bieberem rozpadł się a ona sama została posądzona o to, że problemy jej byłego chłopaka to tylko i wyłącznie jej zasługa. Przez chwilę pojawiła się nadzieja w postaci innego wokalisty, Nialla Horana z One Direction. Ich spotkanie okazało się jednak nic nie znaczącą randką. Przypomnijmy: Selena ma nowego chłopaka? To idol nastolatek

Wczoraj światowe media obiegła informacja, że wokalistka jest w ciąży właśnie z Justinem! Wszystkie portale zamieściły zdjęcie USG podpisane "Gomez S." Jakby tego było mało - miała to być ciąża bliźniacza. Aktorka szybko zdementowała doniesienia mediów zaprzeczając jakoby była w ciąży z Justinem. Przyznała też, że w ogóle nie jest w ciąży.

To dla niej chyba dobra informacja.





