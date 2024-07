Na album Rihanny od kilku miesięcy czeka rzesza fanów na całym świecie. Przedsmak nowej płyty stanowiła świetna kolaboracja z Paulem McCartneyem i Kanye Westem, singiel - FourFive Seconds, który zdobył uznanie także wśród polskich artystów. Przypomnijmy: Marina śpiewa z ojcem cover hitu Rihanny: Taki chill z tatą

Wczoraj Rihanna zaserwowała fanom kolejny utwór - "Bitch Better Have My Money", który napisała sama Rihanna oraz Bibi Bourelly. Produkcją zajął się DePuTy. Artystka tym razem nie chce zdradzać szczegółów nadchodzącego albumu, nie wiemy również, kiedy odbędzie się jego premiera. Być możesz barbadoska szykuje niespodziankę taką jak Beyonce i płyta pojawi się w sieci niespodziewanie.

Jak Wam się podoba?

