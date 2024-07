Fani zespołu One Direction przeżywali niedawno odejście jednego z liderów zespołu - Zyana Malika. Muzyk postanowił robić solową karierę, a niedawno podpisał wielki kontrakt fonograficzny na solową płytę. Zobacz: Szok i niedowierzanie wśród fanek One Direction. Zespół opuścił przystojny wokalista

Właśnie odbyła się premiera pierwszego singla zespołu "Drag me down", nagranego już bez Zyana! Popularny boysband zaskoczył fanów - utwór pojawił się bez żadnych zapowiedzi na największych serwisach muzycznych. Jeszcze dziś zaś ma odbyć się premiera teledysku do nowej piosenki. Fani na pewno nie mogą doczekać się nowego wizerunku One Direction bez Zyana.

Ciekawe czy jego singiel odniesie sukces.

Nową piosenkę "Drag me down" można odsłuchać tutaj.

