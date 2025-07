Jan Kulczyk zmarł 29 lipca 2015 roku w Wiedniu, mając 65 lat. Pogrzeb odbył się 5 sierpnia 2015 roku. Najbogatszy Polak został pochowany w rodzinnym grobowcu Kulczyków, zlokalizowanym na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu. Miejsce pochówku mieści się dokładnie w głównej alei nekropolii, naprzeciwko bramy, w kwaterze A, rzędzie 1, miejscu 4. Grobowiec Kulczyków ma charakter monumentalny i może pomieścić aż 12 trumien. Nekropolia, na której spoczywa Jan Kulczyk, powstała w 1894 roku i jest wpisana do rejestru zabytków.

Gdzie znajduje się grób Jana Kulczyka?

Cmentarz Jeżycki w Poznaniu to miejsce o bogatej historii. Grób Jana Kulczyka znajduje się w jego centralnej części, co czyni go jednym z najbardziej widocznych punktów całej nekropolii. Konstrukcja grobowca oraz zdobiące go rzeźby sprawiają, że miejsce to widoczne jest z dużej odległości. Odwiedzający nie mają wątpliwości, że to miejsce spoczynku kogoś wyjątkowego.

Monumentalne rzeźby Igora Mitoraja – symbolika i forma

Grobowiec zdobią monumentalne rzeźby autorstwa światowej sławy artysty Igora Mitoraja. Wśród nich znajdują się figury kobiety i mężczyzny – obie bez nóg i rąk, ze skrzydłami, co według interpretacji wielu świadczy o duchowym uniesieniu i transcendencji. Dodatkowo, w grobowcu znajduje się osobna rzeźba drzewa, co może symbolizować życie, rozwój i pamięć. Choć niektóre media wspominają o dwóch rzeźbach, faktycznie można dostrzec co najmniej trzy wyraźne formy artystyczne. Ich rozmiar i kunszt wykonania przyciągają uwagę, a ich surowa, klasyczna forma budzi refleksję i zadumę.

Na marmurowej płycie nagrobnej znajduje się sentencja: „Bo śmierć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać”. Autorką tych słów jest poetka Anna Kamieńska. Miejsce spoczynku Kulczyka dekorowane jest z niezwykłą starannością. Najczęściej pojawiają się na nim białe kwiaty – chryzantemy lub róże – oraz białe znicze. Czasem można zauważyć pojedynczą czerwoną różę, co może symbolizować pamięć osoby bliskiej. Rodzina Kulczyka dba, by dekoracje zachowywały minimalistyczny, lecz elegancki charakter.

