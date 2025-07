Łzy i wzruszenie na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe Joanny Kołaczkowskiej odbyły się w poniedziałek w Warszawie. Artystka zmarła w nocy z 16 na 17 lipca po długiej walce z chorobą nowotworową. Miała 59 lat. Pogrzeb podzielono na dwie części. O godzinie 11:00 odprawiono mszę świętą w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Następnie o godzinie 12:30 rozpoczęła się ceremonia świecka w sali pożegnań na Cmentarzu Wojskowym.

Podczas ceremonii głos zabrał Dariusz Kamys – artysta kabaretowy i mąż siostry Joanny Kołaczkowskiej. Jego przemówienie poruszyło zebranych. Aktorowi wielokrotnie łamał się głos w trakcie mowy.

Jesteśmy tu, chociaż wcale tego nie chcemy. To nie tak miało być, nie w tym terminie, nie w tej sali, nie w tych okolicznościach. Oj, Aśka, Aśka... Miałaś nadświadomość sceniczną. To było coś absolutnie genialnego. Aska potrafiła grać na scenie, robiła to świetnie, wszyscy wiecie, ale oprócz tego potrafiła nas reżyserować. Pokazywała ręką dyskretnie: „szybciej, szybciej, dynamiczniej, dynamiczniej”

powiedział cytowany przez „Super Express” Kamys.