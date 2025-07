Joanna Kołaczkowska to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiej sceny kabaretowej. Artystka była filarem takich grup jak kabaret Potem i kabaret Hrabi. Jej talent komediowy, charakterystyczna mimika i niepowtarzalny styl występów sprawiły, że zapisała się na stałe w historii polskiego kabaretu. Nazywana mistrzynią absurdu i inteligentnego humoru, potrafiła rozbawić miliony Polaków. Jej śmierć poruszyła całe środowisko artystyczne i ogromne grono fanów.

28 lipca 2025 roku odbył się pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Ceremonia rozpoczęła się w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie, a następnie urna z prochami artystki została złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wzruszającym symbolem była gwałtowna nawałnica, która rozpętała się dokładnie w momencie składania urny do grobu. Obecni na uroczystości zinterpretowali to jako znak – jakby sama natura płakała po stracie tak wyjątkowej osoby. Wśród żałobników znaleźli się bliscy, współpracownicy i tłumy fanów.

Mariusz Kałamaga, kabareciarza i byłego członka grupy Łowcy.B udostępnił nagranie w social mediach. Choć nigdy nie występowali wspólnie na stałe, Kołaczkowska była dla niego ważną osobą – zarówno jako artystka, jak i człowiek. Ich znajomość z biegiem lat przerodziła się w relację pełną wzajemnego szacunku i przyjaźni.

W specjalnym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych Kałamaga mówił ze łzami w oczach: