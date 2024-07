Marcin Tyszka robi zawrotną karierę na świecie jako fotograf. Przed jego obiektywem stają największe gwiazdy, a on sam lubi luksusowe życie. Nie wzbudza to jednak sympatii w Polsce. Przypomnijmy: Tyszka: Uważają mnie za snoba

Wizerunkowi Marcina nie przysłużył się też program "Woli & Tysio", w którym wraz z Dawidem Wolińskim pozował na osobę z wyższych sfer, która próbuje życia "zwykłych ludzi". Fala krytyki, która spadła na produkcję nie zniechęciła jednak samego Tyszki i władz TVN-u do stworzenia kolejnego formatu z jego udziałem. Jesienią na antenie TVN Style transmitowany będzie program "Projekt Tyszka", w którym Marcin zdradzać będzie tajniki fotografii.



Kochani .... od wczoraj zasypujecie mnie mailami i zapytaniami ... "Projekt Tyszka " to nie jest program dla modelek ani profesjonalne warsztaty fotograficzne, poszukujemy fajnych ludzi, ktorzy chca miec fajna pamiatke,zabawic sie a do tej pory zawsze wychodza najgorzej na zdjeciach... albo robia je tak beznadziejnie, ze nic z tego nie wychodzi... to ma byc zabawa- debil kamera, telefonem- czymkolwiek- chodzi o fajny czas - przy okazji oczywiscie wiele trikow jak wygladac lepiej, odchudzic sie , odmlodzic - to wszystko bez photoshopa....tak wiec jesli masz 40 lat i chcesz zaskoczyc swego meza pieknym aktem - wlasnie Ciebie poszukujemy... tak tak... bedzie sporo nagiego ciala- rozbieramy i panie i ... panow rowniez... - napisał na swoim Facebooku Tyszka.