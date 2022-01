Nowy partner Beaty Kozidrak jest młodszy od niej o 17 lat, co o nim wiadomo?

O tym, że Beata Kozidrak jest znów zakochana wiedzieliśmy oficjalnie już w lipcu ubiegłego roku, kiedy to w rozmowie z dziennikarką jednoznacznie potwierdziła, że kogoś ma.

A wyglądam na taką osobę, która chciałaby być samotna? - pytała wówczas Beata.

Nie zdradziła jednak, kim jest szczęśliwiec, który zdobył serce wspaniałej artystki. Teraz media zdradziły trochę szczegółów jej nowego związku. Jak się okazuje, nowy ukochany Beaty ma być od niej dużo młodszy. A czym ją ujął? Zobaczcie szczegóły.

Beata Kozidrak ma 17 lat młodszego partnera?

Po ubiegłorocznym zatrzymaniu i postawieniu zarzutów za jazdę pod wpływem alkoholu Beata zniknęła na jakiś czas ze sceny. Wróciła w wielkim stylu najpierw ciszy jako gość na jubileuszowym koncercie Justyny Steczkowskiej, a potem również jako jednak z głównych gwiazd koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Podczas swojego występu Beata ogłosiła również radosną informację - trzeci raz zostanie babcią! Jej młodsza córka Agata Pietras jest bowiem w ciąży.

Lukasz Kalinowski/East News

Okazuje się, że to nie wszystkie dobre wiadomości na temat jej życia prywatnego. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że rozwiedziona kilka lat temu gwiazda znalazła miłość. Teraz pojawiają się szczegóły tego związku. Ujawnił je tygodnik "Życie na Gorąco", teraz kolejne informacje podaje portal Pudelek. Według tych mediów, wybranek Beaty ma na imię Jakub, jest młodszy od niej o 17 lat, a ująć ją miał fantazją.

Jak pisze Pudelek.pl, niespełna 45-letni mężczyzna ma duszę artysty, i to ona miała ująć 61-letnią wokalistkę. Według portalu, to z nim przyszła niedawno do warszawskiego teatru "gdzie raczyli się szampanem". Pan Jakub próbuje ponoć sił w branży artystycznej i gra w serialach, m.in "Gliniarzach" i "Barwach szczęścia". Ale na co dzień jet technikiem elektroradiologiem w jednej z klinik stomatologicznych. Pudelek pisze, że wystąpił w programie "Body fixers" w Polsat Cafe.

Co myślicie o takiej różnicy wieku?