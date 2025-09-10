W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Obiekty, które mogły stanowić zagrożenie, zostały skutecznie zneutralizowane; służby monitorują miejsca ich potencjalnych upadków.

Reklama

Aktualizacji sytuacji udzielił prezydent Karol Nawrocki podczas porannego oświadczenia wygłoszonego około godziny 10:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie dla mediów po naruszeniu przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej

Na początku Karol Nawrocki przekazał, że oficjalnie zakończono już operacje w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym ataku dronów. Prezydent poinformował również, kiedy dowiedział się o całej sytuacji i jakie działania zostały wówczas podjęte.

Zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów na polską przestrzeń powietrzną i po przekroczeniu przez drony naszych granic. Ja o całej sytuacji dowiedziałem się około godziny trzeciej w nocy, pozostając w stałym kontakcie zarówno z panem ministrem Sławomirem Cenckiewiczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pozostając od samego początku w kontakcie z ministrem obrony narodowej, panem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, a także co najważniejsze, z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych generałem Kliszem, który dowodził całą operacją i szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, panem Wiesławem Kukułą. - poinformował prezydent

Po analizach telefonicznych całej sytuacji podjąłem decyzję o odwiedzeniu Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie Pan Generał Klisz przedstawił mi kompleksową sytuację na temat kompleksowego ataku dronów. W Dowództwie Operacyjnym spotkałem się także z Panem Premierem Donaldem Tuskiem. Tam podjąłem decyzję o zorganizowaniu specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka narada odbyła się o godzinie 6.30. W naradzie wzięli udział oczywiście moi ministrowie, szef BBNu, a także Pan Premier Donald Tusk, przede wszystkim generałowie, w tym Generał Kukuła, szef Sztabu Generalnego, ale także wiceministrowie Obrony Narodowej. - kontynuował

Prezydent poinformował, o czym dokładnie dyskutowano podczas tego spotkania.

W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim.

To stanie się w ciągu najbliższych 48 godzin. Prezydent Nawrocki właśnie poinformował

Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w ciągu najbliższych 48 godzin Wojsko Polskie ma sporządzić pełną analizę z tego zdarzenia.

Odebrałem także pełen raport od generała Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło niezależnie od kończącej się operacji w przestrzeni powietrznej.

Prezydent dodał także, jakie będą kolejne kroki ws. reakcji na zaistniałą sytuację.

Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację.

Karol Nawrocki zapowiedział, że z zaistniałego zdarzenia "muszą zostać wyciągnięte pełne konsekwencje".

To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii tej najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście, Drodzy Państwo, wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało

Na koniec prezydent podziękował wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą obronę naszej przestrzeni powietrznej.

Na sam koniec chciałem z całego serca, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podziękować wszystkim polskim żołnierzom, przede wszystkim polskim pilotom. Chciałem podziękować naszym sojusznikom. Rzeczywiście te mechanizmy zadziałały. Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, a także naszych sojuszników potrafimy reagować na tego typu sytuacje, także we współpracy instytucji państwowych, choć, Drodzy Państwo, trzeba podkreślić, że jeszcze wiele przed nami i musimy zrobić wszystko, aby do tego typu sytuacji w przyszłości nie dochodziło. - zakończył swoje oświadczenie prezydent

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos/Fot. Fot. Lukasz Szelag /REPORTER

Zobacz także: