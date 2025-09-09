Gala Fame MMA 27 w Gliwicach była nie tylko sportowym wydarzeniem, ale również miejscem, w którym zakończył się pewien etap w karierze Tomasza Adamka. Polski pięściarz stoczył walkę z Roberto Soldiciem i przegrał, po czym ogłosił definitywne zakończenie kariery.

Kontrowersyjne słowa Adamka do Daniela Nawrockiego

To jednak nie sportowe wydarzenia przykuły największą uwagę internautów, lecz słowa, które padły jeszcze przed walką w szatni. Tomasza Adamka odwiedził wówczas Daniel Nawrocki. Podczas krótkiej rozmowy pięściarz powiedział do młodego mężczyzny:

Podobny do ojca, pozdrów tatę

Wypowiedź ta wywołała natychmiastowe poruszenie w mediach społecznościowych.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Daniel Nawrocki jest adoptowanym synem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Komentarze na platformie X (dawny Twitter) były bezlitosne. Internauci zarzucili Adamkowi brak wiedzy oraz niestosowność. Jeden z komentujących napisał:

Adamek nawet nie wie, że Karol Nawrocki nie jest biologicznym ojcem Daniela

Co ciekawe, Daniel Nawrocki nie dał po sobie poznać i odpowiedział Adamkowi:

Miło mi, życzę powodzenia

Kim jest Daniel Nawrocki?

Daniel Nawrocki urodził się jako syn Marty Nawrockiej, która miała wówczas 17 lat. Z Karolem Nawrockim, późniejszym prezydentem Polski, spotkała się, gdy Daniel miał dwa lata. Od tego czasu mężczyzna wychowywał chłopca jak własnego syna.

Jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat. Bardzo go kocham. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem. Nie znam innego życia, jak z Danielem, a on nie zna innego ojca, jak ja - wyznał Karol Nawrocki podczas spotkania ze swoimi sympatykami w Bielsku-Białej.

Te poruszające słowa podkreślają, jak silna jest relacja między ojcem a adoptowanym synem.

