Przedstawiamy ulubione kosmetyczne nowości redakcji. Tym razem zakochaliśmy się w żelu pod prysznic brytyjskiej marki Original Source, który pachnie milionem truskawek, a do tego jest stosunkowo niedrogi. Jeśli wolicie tradycyjne mydła, to polecamy oliwkową kostkę do mydła Barwa. Jak już oczyściliśmy ciało, przyda nam się również żel do twarzy. Tym razem stawiamy na moc oliwy z oliwek oraz ekstraktów z aloesu i oleju awokado zamkniętych w nowym żelu do twarzy od Noni Care.

Po myciu musimy się również nawilżyć. Z tego miejsca polecamy delikatnie brązującą linię Bielendy oraz łagodzący balsam do ciała Venus.

Marka Misslyn wprowadziła wrześniową nowość, czyli wygodne naklejki na paznokcie, dzięki którym wasz manicure nabierze nowych kolorów, a GOSH stworzył ukochany przez miliony kobiet na całym świecie krem BB.

Nie zapomnieliśmy również o pielęgnacji twarzy. Wybraliśmy zestaw kosmetyków Soraya oraz luksusowy krem La Mer.

