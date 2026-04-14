Emocje na "Farmie" po zaskakującym odejściu Ewy jeszcze nie opadły, a do programu już dołączyli nowi uczestnicy. Najnowszy zwiastun najbliższych zdarzeń wśród farmerów zdradza, że nie wszyscy radują się z takiego obrotu spraw. Skąd ta podejrzliwość i napięta atmosfera?

Napięta rozmowa Karoliny i Agnieszki w zwiastunie "Farmy"

Produkcja "Farmy" dba o to, by zarówno uczestnicy, jak i telewidzowie nie nudzili się i nie byli w stanie przewidzieć kolejnych zdarzeń. W ostatnim odcinku wszyscy zaskoczyli się informacją o dołączeniu do "Farmy" bliskich uczestników, co wywołało niemałe poruszenie w komentarzach. Jak można wywnioskować z najnowszego zwiastuna nadchodzącego odcinka, mimo że część uczestników zalała się łzami radości ze względu na zasilenie szeregów, niektórzy nie czują się w całej sytuacji pewnie.

W krótkim filmie telewidzowie już teraz zobaczyli fragment rozmowy uczestniczek. Zaniepokojona Agnieszka zagaiła Karolinę o motywację działań jej męża Rafała, który jako jej bliski dołączył do programu.

Oni nam pomogą (nowi uczestnicy przyp. red.). Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Nie wiem jakie tam ma plany twój Rafał. Czy chce iść z tobą do finału, czy przyszedł cię do tego finału doprowadzić? zaczęła rozważać Agnieszka.

Po szybkiej reakcji Karoliny, która przyznała, że bliscy przyszli im pomóc, Agnieszka zaznaczyła, że nie jest tego taka pewna.

Na dwoje babka wróżyła. Przyszedł pomóc tobie i twojemu sojuszowi czy tylko tobie?

Na twarzy Karoliny natychmiastowo pojawiła się konsternacja i nie zawahała się przed stanowczym komentarzem.

Sojuszowi. Przecież jestem z wami. No co ty. Nic się nie zmienia, już nic nie kombinuj powiedziała Karolina.

Fani komentują rozmowę Karoliny z Agnieszką w "Farmie"

Fragment rozmowy uczestniczek z odcinka, który ukaże się w środę 14 kwietnia, natychmiastowo zainteresował internautów, którzy postanowili skomentować krótki film. W jednym z najpopularniejszych komentarzy doceniono postawę Karoliny zarówno podczas rozmowy, jak i w trakcie całego programu.

Dla mnie Karolina zasłużyła na finał. (...) Karolina od początku brała się do roboty i to bardzo dobrze jej wychodziło. Ma silny charakter, mocny żart ale to trzeba zrozumieć. Jest wierną od początku tym samym osobom, kombinuje jak każdy, ale wyjdzie stamtąd z twarzą.

Część internautów postanowiła też otwarcie skrytykować Agnieszkę za ciągłe intrygi, których się podejmuje.

Już nudne się robi to myślenie Agnieszki, tylko o sojuszach, podstępach itp.

Aga bez kombinowania nie może wytrzymać. - piszą internauci.

Myślicie, że nowi uczestnicy nieźle namieszają na tytułowej "Farmie"?

Zobacz także: