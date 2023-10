"Hotel Paradise" 2 rusza już 31 sierpnia! Stacja TVN powoli ujawnia kolejne nazwiska uczestników hitowego reality show. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej edycji nie będzie nudno. Do tej pory poznaliśmy nazwiska czworga uczestników. Są to Magda Jankowska, Dominika Konował, Ivan Yevtushenko oraz Łukasz Karpiński!

Reklama

Większość z nowych gwiazd programu deklaruje, że w "Hotelu Paradise" szuka prawdziwej miłości. Czy im się do uda? Zobaczymy, tymczasem zobaczcie kim są nowi uczestnicy programu i czym się zajmują prywatnie!

Zobacz także: Znamy kolejnego uczestnika drugiej edycji "Hotelu Paradise"! To 24-letni Łukasz Karpiński!

Łukasz Karpiński jest jednym z uczestników drugiej edycji "Hotel Paradise".

mat. prasowe