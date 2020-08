Już 31 sierpnia, czyli w poniedziałek, startuje druga edycja "Hotelu Paradise" w TVN 7! Niespodziewanie stacja ogłosiła wczoraj pierwszą uczestniczkę show! A została nią Magda Jankowska, 24-letnia influencerka z Białegostoku! Co ciekawe, Magda już cieszy się sporą popularnością - na samym Instagramie jej konto (madziiex) śledzi ponad 270 tysięcy followersów! Okazuje się, że w przeszłości Jankowska brała już udział w innym show! Pamiętacie?

Kim jest Magda Jankowska z "Hotelu Paradise"? Influencerka ma 24 lata, pochodzi z Białegostoku, ale mieszka w Warszawie. Interesuje się modą oraz... śpiewem! 8 lat temu wzięła udział w show TVP 2 - "Bitwa na głosy". Z drużyną Janusza Panasewicza zajęła wówczas wysokie, czwarte miejsce. Jej występy były chwalone przez jury!

Magda marzy o wielkiej karierze. Czy udział w show pozwoli jej spełnić te życzenia i zostanie słynną wokalistką?

Wulkan energii, który może eksplodować, nie zważając na okoliczności. Marzy o karierze i wielkiej sławie. Uwielbia śpiewać i chciałaby, aby w niedalekiej przyszłości to było jej zajęcie numer 1! Świetnie też czuje się po obu stronach obiektywu. W poważnym związku była tylko raz. Był on krótki, ale intensywny. Twierdzi, że prawdziwa miłość dopiero przed nią. Pociągają ją niegrzeczni chłopcy i nałogowi łamacze serc. Jej typ to wysportowany brunet z pasją. Szuka wariata, który dotrzymywałby jej kroku i wywoływał uśmiech na jej twarzy - czytamy o Magdzie w jej wizytówce na stronie tvn.pl