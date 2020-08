TVN 7 odkrywa kolejne karty związane z drugą edycją "Hotelu Paradise"! Jak udało nam się dowiedzieć, nowym uczestnikiem show został 24-letni Łukasz Karpiński z Warszawy! Kim jest? Co robi w życiu? Jak wygląda? Poznajcie bliżej nowego gwiazdora gorącego show!

Łukasz Karpiński w "Hotelu Paradise 2"

Wcześniej poznaliśmy już trzech uczestników drugiej odsłony show "Hotel Paradise" w TVN 7. Są to Magda Jankowska, Dominika Konował oraz Ivan Yevtushenko. Do tej trójki dołącza Łukasz Karpiński! Kim jest ten 24-letni przystojniak? Z profilu na Instagramie (śledzi go tam ponad 20 tys. osób) wynika, że jest trenerem personalnym oraz dietetykiem, ale również agentem nieruchomości.

Bardzo pewny siebie, impulsywny, najpierw powie, potem pomyśli. Żyje chwilą, nie myśli o stabilizacji. Dużo przeszedł w życiu, co nauczyło go walczyć o swoje. Lubi luksus i blichtr. Mimo młodego wieku żyje na wysokim poziomie. Do wszystkiego doszedł dzięki ciężkiej pracy. Ekstrawertyk lubiący dobre towarzystwo inteligentnych oraz ambitnych osób - informuje TVN 7 o nowym uczestniku "Hotelu Paradise".

Nie trzeba dodawać, że Łukasz ma świetne ciało i jest bardzo przystojny!

mat. prasowe

Łukasz Karpiński na swoim Instagramie motywuje do ćwiczeń i propaguje zdrowy styl życia, chwali się również metamorfozami swoich podopiecznych! Jego muskulatura robi wrażenie!

Instagram

Czy to on najbardziej namiesza w drugiej edycji show?

Instagram

Łukasz próbował swoich sił również w modelingu. Prywatnie koleguje się z Rafałem Jonkiszem, Misterem Polski.

Druga edycja "Hotelu Paradise" rusza już 31 sierpnia, oczywiście na antenie TVN 7!