Emocje przed wielkim finałem "Rolnik szuka żony" sięgają zenitu. Fani nie mogą już się doczekać, by dowiedzieć się, kto znalazł miłość w programie. W sieci pojawiło się właśnie nowe zdjęcie z rolnikami i rolniczkami. Fani szczególnie zwrócili uwagę na Artura i Waldemara i nie szczędzą im uszczypliwości.

Fani śmieją się z Artura z Rolnik szuka żony"

W sieci pojawiły się już zdjęcia z finału "Rolnik szuka żony", a emocjonujący trailer jest tylko dowodem na to, że w ostatnim odcinku nie zabranie emocji. Czy Agnieszka, Anna, Darek, Artur i Waldemar dzięki programowi odnaleźli swoją miłość życia? Nawet uczestnicy nie mogą doczekać się już emisji finału, a na profilu programu pojawiło się kolejne zdjęcie z finału, przedstawiające Martę Manowską w towarzystwie głównych bohaterów 10. sezonu. Fani od razu zwrócili uwagę na Artura, wypominając mu wypowiedź z odcinka z rewizytami, gdzie narzekał na to, że Sara wyciągneła go na spacer:

Manowska wzięła Artura na spacer? Już ma minusa

Uwagę fanów zwróciła także postura Artura, który wyróżniał się na tle uczestników. Nie obyło się także bez komentarzy na temat Waldemara:

Gwiazda ekranu, Don Waldemaro, kroczy pierwszy. Niech każdy zna swoje miejsce w szeregu

A koło Waldka nie ma żadnej skąpo ubranej kobiety na pewno jest niezadowolony :-D takie to dylematy maja ci rolnicy

Na pewno będą napięcia i łzy współczuję Ewie bo Waldek woli mamę niż Ewę.

Internauci są także zainteresowani, jak potoczyły się losy Anny i Jakuba, zwrot akcji w ich związku, który zobaczyliśmy w ostatnim odcinku, mocno zaskoczył widzów:

Ania wybrała sobie Jakuba , jak Ela niegdyś Mareczka, powodzenia mimo wszystko

Ania najwspanialsza w tym sezonie... Cudowna osoba życzymy dużo miłości

Rolnicy mogli liczyć również na wsparcie od uczestników poprzednich sezonów "Rolnik szuka żony". Roksana i Adam skomentowali:

Wszyscy zadowoleni

Pięcioro wspaniałych

Czekacie na wielki finał "Rolnik szuka żony"?

