Już w najbliższą niedzielę odbędzie się podsumowanie 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym dowiemy się, które pary nadal są razem. Ostatnio u Darka i Nicoli nie działo się najlepiej, a internauci dostrzegli, że rolnik stopniowo traci zainteresowanie swoją kandydatką. 22-latka jest aktywna na swoim Instagramie, na którym co jakiś czas dzieli się swoją prywatnością. Ostatnio postanowiła podzielić się pewną wiadomością. Przyznała, że ma ona dla niej wyjątkowe znaczenie.

Nicola z "Rolnik szuka żony" przekazała ważną dla niej wiadomość

To właśnie Nicola skradła serce Darka w dziesiątej odsłonie miłosnego hitu TVP. Rolnik postanowił nawet odesłać do domu faworytkę jego rodziców Natalię, by móc zacząć budować relacje z 22-letnią studentką pedagogiki. W ostatnich odcinkach internaucie jednak dostrzegli, że nastawienie rolnika w stosunku co do Nicoli diametralnie się zmieniło. Fani "Rolnika" gorzka ocenili zachowanie Darka, który ich zdaniem nie jest pewien tej relacji. Nicola jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, gdzie chętnie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami, ostatnio postanowiła podzielić się pewną ważną wiadomością.

Darek i Nicola "Rolnik szuka żony" screen "Rolnik szuka żony"

Nicola z 10. edycji "Rolnik szuka żony" udostępniła na swoim InstaStories słowa amerykańskiego pisarza Stephena Kinga, które są dla niej ważne.

Potrafisz. Powinieneś. I jeśli jesteś na tyle odważny, by zacząć, zaczniesz — dodała zdjęcia cytatu Nicola.

Nicola z "Rolnik szuka żony" Instagram @nicolagaw

Kandydatka Darka przyznała, że te słowa dały jej sporo motywacji i postanowiła się nimi podzielić, by również zainspirowały innych.

Nie wiem jak Was, ale mnie dziś bardzo zmotywowało — dodała Nicola.

Myślcie, że Nicola i Darek z 10. edycji "Rolnik szuka żony" dali sobie szanse po programie?