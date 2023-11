1 z 5

Księżna Kate towarzyszyła mężowi podczas spotkania z okazji inauguracji nowej fundacji „National Emergencies Trust”, która zajmie się reagowaniem kryzysowym na klęski żywiołowe. Co ciekawe, księżna do końca tygodnia miała nie brać udziału w tego typu aktywnościach zawodowych, ale niespodziewanie została dodana do harmonogramu wydarzeń. I dzięki temu wiemy, że o ciąży raczej nie ma mowy!