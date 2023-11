Od kiedy księżna Kate urodziła swoje trzecie dziecko, księcia Louisa, i wróciła do swoich obowiązków zawodowych, nie mówi się o niczym innym, niż... jej kolejna ciąża! Regularnie co kilka tygodni pojawiają się nowe informacje, jakoby księżna Kate spodziewała się już czwartego dziecka. Wszyscy przyglądają się jej brzuszkowi i wypatrują ciążowych krągłości, choć sama księżna do tej pory ani razu nie skomentowała medialnych doniesień. Teraz jednak okazuje się, że księżna Kate przestała się ukrywać i powiedziała o czwartej ciąży!

Księżna Kate o czwartej ciąży

Jak donoszą zagraniczne media, księżna Kate marzy o czwartym dziecku! Żona księcia Williama już tego nie ukrywa, że po raz kolejny chce zostać mamą i wszystko wskazuje na to, że czwarta ciąża jest już tylko kwestią czasu. Oczywiście teraz Kate jeszcze nie spodziewa się dziecka, ale osoby z otoczenia książęcej pary nie mają żadnych wątpliwości, że niedługo to się zmieni.

Catherine bardzo chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko. Ona i William uwielbiają bawić się ze swoimi dziećmi i być kreatywnymi. Malowanie, pieczenie i budowanie to rzeczy, które ich cieszą i teraz, gdy Louis jest już trochę starszy, też go w to angażują - zdradził informator.

Już od dawna mówi się, że Kate i William będą chcieli mieć dużą rodzinę. Według miłośników spiskowych teorii, para chce zrobić wszystko, żeby nie dopuścić Meghan do tronu. Przypomnijmy, że obecnie książę Harry jest piąty w kolejce do tronu. Gdy na świat przyjdzie czwarte dziecko Kate i Williama, szanse księcia Harry'ego zmniejszą się jeszcze bardziej! Myślicie, że faktycznie o to chodzi książęcej parze i niedługo faktycznie powitamy na świecie kolejne Royal Baby?

Księżna Kate i książę William niedługo zdecydują się na kolejne dziecko?

Księżna Kate podobno marzy o czwartym dziecku!