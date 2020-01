Nowe zdjęcia Agnieszki Woźniak-Starak! Dawno nie widzieliśmy jej tak uśmiechniętej

Wygląda na to, że góry dają Agnieszce Woźniak-Starak wiele radości. Dawno już nie widzieliśmy jej na zdjęciach tak uśmiechniętej. Po najtrudniejszym okresie w życiu - utracie ukochanego męża Piotra, który zginął w tragicznych okolicznościach na Mazurach, gwiazda wreszcie znów wygląda na szczęśliwą. Spójrzcie tylko na jej najnowsze zdjęcia zrobione i zamieszczone na Instagramie przez przyjaciółkę. Aż miło popatrzeć.

Uśmiechnięta Agnieszka Woźniak-Starak na nartach

Zdjęcia z Agnieszką Woźniak-Starak zamieściła na swoim profilu instagramowym jedna z cenionych agentek gwiazd, Kate Frydrych.

Zabawna rzecz o życiu: nigdy nie wiesz z kim skończysz w górskim schronisku jedząc pierogi po pierwszych w życiu nartach w wieku 33 lat. Dziękuję Agnieszka. Jesteś wspaniała - napisała na Instagramie (w wolnym przekładzie)

I rzeczywiście, na pierwszej fotografii widzimy roześmiane panie jedzące pierogi na tarasie schroniska. Na drugiej fotce są na nartach, a Agnieszka również jest uśmiechnięta i zadowolona. Aż przyjemnie popatrzeć.

Widać, że Agnieszka Woźniak-Starak w górach czuje się naprawdę dobrze. Od świąt dziennikarka spędza tam czas regularnie. Nie wróciła na Sylwestra do Warszawy, ale spędziła go z bliskimi w schronisku na Kalatówkach. Gwiazda jakiś czas temu wróciła do mediów społecznościowych i coraz częściej publikuje zdjęcia na Instagramie.

W górach jest magia. Chyba mam nową pasję, ski touring🎿 I kolejny powód, żeby stąd nie wyjeżdżać.. - wyznała ostatnio.

Czy to oznacza, że Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadzi się na stałe do Zakopanego? Zobaczymy. Na razie widać, że tu wreszcie znalazła odrobinę radości po ciężkim życiowym doświadczeniu.

Agnieszka również pokazała na swoim profilu zdjęcie z gór: