Agnieszka Woźniak-Starak odkryła nową pasję. Przeprowadzi się na stałe do Zakopanego?

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do mediów społecznościowych i coraz częściej publikuje zdjęcia na Instagramie. Jednocześnie zdradza, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Od świąt dziennikarka spędza czas w górach. Nie zdecydowała się wrócić na Sylwestra do Warszawy, ale spędziła go z bliskimi w polskich górach, a Nowy Rok przywitała w schronisku na Kalatówkach.

To był dla Agnieszki Woźniak-Starak bardzo trudny rok, w którym musiała pochować tragicznie zmarłego męża, a potem wycofała się zupełnie z show-biznesu i jeszcze nie podjęła decyzji o powrocie do TVN. Końcówkę roku gwiazda postanowiła spędzić w górach i okazuje się, że to tam znalazła spokój i przyjaznych ludzi, dlatego jak widać wcale nie zamierza tak szybko wracać. A teraz odkryła nowe pasje! Czy to oznacza, że Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadzi się na stałe do Zakopanego?

Nowa pasja Agnieszki Woźniak-Starak!

W święta gwiazda TVN zdradziła, że planuje zamieszkać w górach, a Paulina Krupińska w komentarzu zdradziła, że być może będą sąsiadkami.

Powiem Wam, że marzyłam o tym od paru miesięcy, góry, kiedyś tu zamieszkam. Z dziesiątką psów. I koniem 🙌🏼 - wyznała w święta Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie.

Teraz Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że odkryła kolejną pasję i wcale nie chce opuszczać gór:

W górach jest magia. Chyba mam nową pasję, ski touring🎿 I kolejny powód, żeby stąd nie wyjeżdżać.. #nofiltersneeded - napisała Agnieszka Woźniak-Starak na Instagramie.

Fani wspierają dziennikarkę w jej decyzji i wprost sugerują, że jeśli tam odnalazła spokój to nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam zamieszkała. Pod zdjęciem gwiazdy pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Sądzicie, że Agnieszka Woźniak-Starak faktycznie przeprowadzi się w góry?

Przez jakiś czas Agnieszkę Woźniak-Starak widywano w Warszawie, ale od świąt spędza czas w górach i wygląda na to, że tam czuje się najlepiej!