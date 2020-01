Agnieszka Woźniak-Starak już wcześniej chciała, aby Daria Ładocha zastąpiła ją w programie "Ameryka Express"?

Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi kolejnej edycji programu "Ameryka Express", a jej miejsce zajęła Daria Ładocha. Wygląda jednak na to, że prezenterka namawiała uczestniczkę programu "Agent Gwiazdy" do przejęcia jej roli, na długo przed tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w jej życiu. W rozmowie z "Fleszem" Daria Ładocha wyjawiła szczegóły na ten temat.

Agnieszka Woźniak-Starak po śmierci męża wycofała się z życia publicznego oraz obowiązków zawodowych. Bardzo szybko było wiadomo, że prezenterka nie poprowadzi swojego ukochanego programu "Big Brother", a jej miejsce zajęła Gabi Drzewiecka. Informacje o zmianie gospodyni w programie "Ameryka Express" pojawiły się natomiast stosunkowo niedawno i okazało się, że to Daria Ładocha zajmie miejsce Agnieszki Woźniak-Starak.

Jednak jak przyznała we "Fleszu" uczestniczka "Agent Gwiazdy", już wcześniej rozmawiała z Agnieszką Woźniak-Starak o tym, aby zawalczyła o rolę prowadzącej w programie "Ameryka Express".

Poprzeczka została postawiona wysoko! Agnieszka to wspaniała dziennikarka, piękna i mądra kobieta. Czułam więc, że oczekiwania są wobec mnie co najmniej takie, by było tak samo dobrze (...) Agnieszka rok temu, podczas prezentacji ramówki TVN, powiedziała mi, że rezygnuje z prowadzenia "Ameryki Express" i że mam o co zawalczyć. Potem w jej życiu wydarzyła się ogromna tragedia, dlatego uznałam, że nie ma sensu zawracać Agnieszce głowy wyjazdem i programem - wyznała w rozmowie z "Fleszem" Daria Ładocha.