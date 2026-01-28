Jarosław Kaczyński w szpitalu. PiS potwierdza niepokojące wieści

76-letni Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, został hospitalizowany w warszawskim szpitalu. Jak potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek, powodem przyjęcia do placówki była infekcja. Polityk zaznaczył, że stan zdrowia prezesa nie zagraża jego życiu, ale konieczne było przeprowadzenie badań.

Z informacji przekazanych przez otoczenie prezesa wynika, że już podczas weekendowych spotkań ze zwolennikami partii Jarosław Kaczyński był przeziębiony. Pomimo złego samopoczucia w poniedziałek 26 stycznia wciąż uczestniczył w pracy w siedzibie PiS.

Jarosław Kaczyński przechodzi leczenie w szpitalu w Warszawie. Rzecznik PiS potwierdził

Jarosław Kaczyński został przyjęty do szpitala w Warszawie. Jak zaznaczył rzecznik partii, była to planowana hospitalizacja związana z pogarszającym się stanem zdrowia po infekcji, której objawy były widoczne już w trakcie spotkań w województwie świętokrzyskim.

Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala potwierdził Rafał Bochenek.

W niedzielę 25 stycznia Kaczyński odwiedził Skarżysko-Kamienną i Jędrzejów, a dzień wcześniej wziął udział w konferencji dotyczącej rolnictwa w Starym Lubotyniu. Osoby z jego otoczenia twierdzą, że przeziębienie mogło być skutkiem wychłodzenia w sali konferencyjnej, w której panowała bardzo niska temperatura.

Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy powiedziała na łamach „Faktu” osoba z partii PiS.

Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno przekazał inny informator.

Spotkanie komitetu PiS bez Jarosława Kaczyńskiego

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rafała Bochenka, Komitet Wykonawczy PiS spotka się 29 stycznia w siedzibie partii. Jarosław Kaczyński, ze względu na hospitalizację, nie będzie przewodniczył temu spotkaniu. Jego obowiązki przejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Błaszczak będzie także przewodzić delegacji partii, która tego samego dnia spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w ramach konsultacji parlamentarnych. Spotkanie zaplanowano na godzinę 18:00.

Nieoficjalnie wiadomo, że informacja o hospitalizacji Kaczyńskiego wywołała zaniepokojenie w szeregach PiS. Politycy partii zapewniają jednak, że nie ma powodów do paniki. Rzecznik Bochenek potwierdził, że hospitalizacja ma charakter tymczasowy, a stan zdrowia prezesa jest stabilny.

