Pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia Michaela Schumachera. Według zagranicznych mediów legenda Formuły 1 po ponad dekadzie od tragicznego wypadku narciarskiego nie jest już stale przykuta do łóżka. To najważniejsza i najbardziej przełomowa aktualizacja dotycząca jego zdrowia od wielu lat.

Nowe wieści ws. zdrowia Michaela Schumachera

Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata F1, od 2013 roku pozostaje poza życiem publicznym. Rodzina konsekwentnie chroni jego prywatność, a oficjalne komunikaty dotyczące jego stanu zdrowia są niezwykle rzadkie. Tym razem jednak pojawiły się informacje, które dają fanom nadzieję na stopniową poprawę.

Według doniesień zagranicznych mediów Schumacher nie spędza już całego czasu w pozycji leżącej, może siedzieć na wózku inwalidzkim, jest przemieszczany między swoimi rezydencjami, m.in. w Szwajcarii i Hiszpanii. Wiadomo też, że sportowiec pozostaje pod całodobową opieką specjalistów oraz żony Corinny oraz ma ograniczoną zdolność komunikacji i prawdopodobnie częściową świadomość otoczenia.

Postępy oznaczają, że można go swobodnie przewozić po jego posiadłościach na Majorce i w rezydencji nad Jeziorem Genewskim - przekazało źródło 'Daily Mail'.

Rozumie część rzeczy, które dzieją się wokół niego, ale prawdopodobnie nie wszystkie - dodała osoba z bliskiego otoczenia sportowca.

Choć nadal wymaga intensywnej opieki medycznej i nie odzyskał samodzielności, sam fakt, że nie jest już stale unieruchomiony w łóżku, uznawany jest za istotny krok naprzód w jego długiej i trudnej rehabilitacji.

Tragiczny wypadek, który zmienił wszystko

Do dramatycznego zdarzenia doszło w grudniu 2013 roku podczas rodzinnego wyjazdu na narty we francuskich Alpach. Michael Schumacher uderzył głową w skałę mimo noszenia kasku. Doznał poważnego urazu mózgu i natychmiast trafił do szpitala, gdzie lekarze wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną. Przez wiele miesięcy walczył o życie. W 2014 roku został wybudzony ze śpiączki i przewieziony do domu, gdzie rozpoczął długotrwałą rehabilitację pod nadzorem zespołu lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek. Od tamtej pory jego stan zdrowia pozostaje tematem licznych spekulacji, jednak rodzina bardzo konsekwentnie ogranicza dostęp do informacji.

Dlaczego rodzina milczy?

Żona Michaela, Corinna Schumacher, wielokrotnie podkreślała, że prywatność męża jest dla niej absolutnym priorytetem. W jednym z rzadkich wywiadów przyznała, że chce chronić go przed medialnym zainteresowaniem i zapewnić mu jak najbardziej spokojne, godne życie. Rodzina nie publikuje oficjalnych raportów medycznych, nie pokazuje aktualnych zdjęć i nie komentuje pojawiających się doniesień. Wszystkie informacje, które trafiają do mediów, pochodzą od osób z otoczenia Schumachera lub źródeł bliskich zespołowi opieki medycznej.

Od lat pojawiały się sprzeczne doniesienia od bardzo pesymistycznych, po bardziej optymistyczne. Tym razem jednak przekaz jest spójny: Schumacher wciąż wymaga intensywnej opieki, ale jego stan uległ poprawie w porównaniu do wcześniejszych lat.

