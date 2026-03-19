Internauci niepokoili się o Maszę Graczykowską już od jakiegoś czasu. W sieci pojawiały się tragiczne, chociaż niepotwierdzone informacje. Dziś prokuratura w Warszawie oficjalnie potwierdziła, że Masza Graczykowska nie żyje. Influencerka w ostatnich miesiącach nie była aktywna w sieci. Jej ostatni wpis zalewają komentarze z kondolencjami od internautów.

To był ostatni wpis Maszy Graczykowskiej

Masza Graczykowska nie ukrywała, że od lat zmagała się z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz uzależnieniem. Na jej kanale na YouTube, ponad rok temu pojawił się film, w którym tłumaczyła jedną ze swoich ostatnich nieobecności w sieci. Mówiła nie tylko o problemach związanych z hejtem, ale także tym, że nie radziła sobie ze stratą ukochanego czworonożnego przyjaciela Rysia. Masza Graczykowska głośno mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. Wówczas sięgnęła po leki, które odbiły się nie tylko na jej zdrowiu fizycznym ale również psychice. Mówiła o depresji a także o tym, że miała próbę targnięcia się na swoje życie.

Ostatni wpis Maszy Graczykowskiej na Instagramie pojawił się 17 listopada 2024 roku. Od tamtego czasu influencerka nie publikowała nic na tym kanale. Jej widzowie mieli nadzieję, że ponownie wróci do nich silniejsza i z uśmiechem na twarzy. Niestety, stało się inaczej...

Pogrążeni w smutku fani Maszy Graczykowskiej a także inni polscy twórcy internetowi, zostawiają kondolencje:

Na maksa smutno. Uwielbiałam Twoje gadanie przy jedzeniu. Byłaś mega bystra, bardzo fajna i dowcipna no i OBŁĘDNIE PIĘKNA. Wielka wielka szkoda. Ci co Cię rozumieli - są bardzo teraz smutni. RIP MASZA

Masza dlaczego ten świat cię zniszczył dlaczego zabrał. Byłaś silna ale zniszczona psychika i depresja wygrała tak bardzo będzie ciebie brakowało. Spoczywaj w pokoju aniołku

Tak bardzo miałem nadzieję, że to nieprawda

19 marca prokuratura potwierdziła, że Masza Graczykowska nie żyje.

Ciało odnaleziono 8 marca w mieszkaniu na terenie Warszawy. W oględzinach brał udział prokurator. Została wykonana już sekcja zwłok, ale zarządzono jeszcze dodatkowe badania powiedział prokurator Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z kolei w rozmowie z Pudelkiem, Antoni Skiba przekazał, że:

Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 155 - nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa kwalifikacja, jaka jest brana pod uwagę w przypadku nieustalonych przyczyn śmierci. Przeprowadzona została sekcja zwłok, która nie wykazała udziału osób trzecich, natomiast zlecono dodatkowe badania. Ciało zostało wydane

Na miejscu w mieszkaniu znaleziono również psa 25-latki, który został zabezpieczony i początkowo trafił do schroniska, ale został już odebrany przez rodzinę.

Zobacz także: