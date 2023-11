Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Fani hitowego serialu telewizyjnej Dwójki wkrótce poznają odpowiedź na to pytanie. Serial wróci na antenę już 10 września i wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie nie zabraknie wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji.

Reklama

Jak już wiemy, w najnowszej odsłonie "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) przeżyje chwile grozy w swoim domu, a Leszek (Sławek Uniatowski) dowie się, że jego była dziewczyna jest w ciąży. Ogromne emocje z pewnością przyniesie nam również wątek Magdy (Anna Mucha), Andrzeja (Krystian Wieczorek) i Kamila (Marcin Bosak)!

Kamil zniszczy związek Magdy i Andrzeja w "M jak miłość"?

W poprzednim sezonie "M jak miłość" widzowie byli świadkami rozmowy Kamila i Andrzeja, podczas której były chłopak Magdy zapowiedział, że zamierza o nią walczyć! Czy w nowych odcinkach Kamil zrealizuje swój plan? Niestety, jak informuje portal superseriale.se.pl okazuje się, że w kolejnym sezonie serialu Kamil zrobi wszystko, żeby odzyskać swoją miłość. Według doniesień serwisu w nowych odcinkach chłopak zaprosi Magdę na imprezę do swojego apartamentu. Gryc zapewni ją, że na spotkaniu pojawią się ich wspólni znajomi. Budzyński nie będzie tym zachwycony...

- Miałem plany na wieczór, a on mi sprzątnął ciebie sprzed nosa. Moglibyśmy ruszyć w miasto, coś zjeść, zaliczyć jakieś kino... Może wykręcisz się z tego obiadu? - zaproponuje Magdzie. - To spęd całej naszej paczki, więc moja cnota będzie bezpieczna - zażartuje partnerka Andrzeja.



Kiedy Magda przybędzie na miejsce okaże się, że na spotkaniu pojawiła się tylko ona. Kamil powie, że później ma dołączyć również Anka (Weronika Rosati). Podczas rozmowy z Magdą Kamil wreszcie wyzna jej miłość! Jak zareaguje Magda? Tego dowiemy się już wkrótce!

Czekacie na nowe odcinki "M jak miłość"?

Zobacz także: Małgosia wraca do "M jak miłość"?! Córka Barbary i Lucjana ma znów pojawić się w Grabinie

Kamil zaprosi Magdę na spotkanie

Instagram

Czy Gryc zniszczy związek Magdy i Andrzeja?

Instagram/mjakmilosc