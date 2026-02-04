Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się dzięki udziałowi w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Tam tworzyły zgraną taneczną parę i szybko okazało się, że również w sferze prywatnej świetnie się dogadują. Ich wspólna pasja do tańca także wciąż trwa, czego dowodem jest ich nowe, wspólne nagranie, które dosłownie rozgrzało cały Internet.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na nowym wspólnym nagraniu

Choć 17. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat zakończyła się już kilka miesięcy temu, to jednak bliska relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wciąż ma się świetnie. Panie regularnie się spotykają i publikują w mediach społecznościowych nowe, wspólne zdjęcia oraz nagrania. Co więcej, w styczniu zaliczyły nawet debiut na ściance. Zillmann i Lesar pojawiły się razem na Gali Mistrzów Sportu i chętnie pozowały razem dla fotoreporterów.

Teraz znów jest głośno o ich wspólnym nagraniu. Panie pokazały nowe ujęcie z sali tanecznej i zaprezentowały fanom swój eteryczny, zmysłowy taniec do niezwykle poruszającej muzyki. Wspomniane wideo możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Fani zachwyceni nowym nagraniem Zillmann i Lesar

Pod nagraniem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy i ciepłych słów od fanów Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Internauci są pod ogromnym wrażeniem tego, jaką magiczną atmosferę tworzy w tańcu ten duet.

Tworzycie razem magię

Tworzycie razem coś niesamowitego, prawdziwa sztuka, którą chce się nie tylko oglądać, ale też przeżywać i to jest w tym najpiękniejsze. W imieniu wszystkich wrażliwych dusz - dziękujemy

Jakie to jest piękne - piszą internauci

Na Was też nowe nagranie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zrobiło takie wrażenie?

atoms.consentPlaceholder.headingText atoms.consentPlaceholder.bodyText atoms.consentPlaceholder.buttonText

Zobacz także: