Nowe nagranie Zillmann i Lesar rozgrzało cały Internet. Fani nie mogą się napatrzeć
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nieustannie wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród internautów. Kiedy zatem w ich mediach społecznościowych pojawiło się nowe, wspólne nagranie, fani szybko ruszyli z komentarzami. "Tworzycie razem magię" - piszą wprost.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się dzięki udziałowi w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Tam tworzyły zgraną taneczną parę i szybko okazało się, że również w sferze prywatnej świetnie się dogadują. Ich wspólna pasja do tańca także wciąż trwa, czego dowodem jest ich nowe, wspólne nagranie, które dosłownie rozgrzało cały Internet.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na nowym wspólnym nagraniu
Choć 17. edycja "Tańca z gwiazdami" w stacji Polsat zakończyła się już kilka miesięcy temu, to jednak bliska relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wciąż ma się świetnie. Panie regularnie się spotykają i publikują w mediach społecznościowych nowe, wspólne zdjęcia oraz nagrania. Co więcej, w styczniu zaliczyły nawet debiut na ściance. Zillmann i Lesar pojawiły się razem na Gali Mistrzów Sportu i chętnie pozowały razem dla fotoreporterów.
Teraz znów jest głośno o ich wspólnym nagraniu. Panie pokazały nowe ujęcie z sali tanecznej i zaprezentowały fanom swój eteryczny, zmysłowy taniec do niezwykle poruszającej muzyki. Wspomniane wideo możecie zobaczyć na końcu artykułu.
Fani zachwyceni nowym nagraniem Zillmann i Lesar
Pod nagraniem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy i ciepłych słów od fanów Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Internauci są pod ogromnym wrażeniem tego, jaką magiczną atmosferę tworzy w tańcu ten duet.
Tworzycie razem magię
Tworzycie razem coś niesamowitego, prawdziwa sztuka, którą chce się nie tylko oglądać, ale też przeżywać i to jest w tym najpiękniejsze. W imieniu wszystkich wrażliwych dusz - dziękujemy
Jakie to jest piękne
Na Was też nowe nagranie Katarzyny Zillmann i Janji Lesar zrobiło takie wrażenie?
