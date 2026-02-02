Katarzyna Zillmann, znana wioślarka i medalistka olimpijska, od tygodni króluje na świeczniku. Jej udział w "Tańcu z gwiazdami" w parze z Janją Lesar i bliska relacja par, odbiły się szerokim echem. Sama Zillmann stała się po wszystkim jeszcze aktywniejsza w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje urywki ze swojego życia prywatnego. Tym razem pokazała kadry, których chyba nikt się nie spodziewał. Jest nie do poznania.

Katarzyna Zillmann przeszła spektakularną metamorfozę

Wioślarka opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed około siedmiu lat. Na fotografii prezentuje zupełnie inną fryzurę niż obecnie – jej włosy są rozjaśnione, a boki wygolone.

Co tu się wydarzyło na głowie napisała żartobliwie.

Zdjęcie pochodzi z okresu 2018/2019, gdy została wyróżniona jako sportowiec miesiąca przez federację światową. Aktualnie Katarzyna Zillmann znana jest z krótkiej, jasno-brązowej fryzury w stylu artystycznego nieładu, a przeszłe wcielenie zaskoczyło wielu jej fanów.

Relacja Zillmann i Lesar nie przestaje budzić zaciekawienia

Udział Katarzyny Zillmann w 17. edycji „Tańca z gwiazdami” stał się medialnym przełomem w jej karierze. Występowała tam w duecie z Janją Lesar, tworząc pierwszą w historii programu kobiecą parę taneczną. Choć odpadła tuż przed finałem, jej udział odbił się szerokim echem w mediach.

Po zakończeniu programu Zillmann i Lesar wciąż współpracują. Obie przygotowują się do udziału w turnieju tańca dla par profesjonalista–amator, organizowanego przez Stefano Terrazzino. Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar wzbudza ogromne zainteresowanie. Choć od początku między nimi było widać dużą chemię i bliskość na parkiecie, żadna z kobiet nie potwierdziła oficjalnie związku. Obie pojawiają się wspólnie na branżowych wydarzeniach, nie szczędząc sobie czułości, co jeszcze bardziej podsyca spekulacje.

Wiadomo, że Zillmann rozstała się z dotychczasową partnerką, Julią Walczak, a Janja Lesar zakończyła swój 22-letni związek z Krzysztofem Hulbojem. Obecnie nie komentują oficjalnie charakteru łączącej ich relacji.

Katarzyna Zillmann nie do poznania, fot. Instagram/kzillmann

