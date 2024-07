Do sieci trafiło nowe nagranie z Magdaleną Żuk z Egiptu! Przypominamy, że na początku czerwca Krzysztof Rutkowski w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze złożył zeznania w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Biuro detektywistyczne Rutkowskiego zajęło się wyjaśnieniem tajemniczej śmierci Polki, która zmarła w Egipcie 30 kwietnia.

Krzysztof Rutkowski o przyczynach śmierci Magdaleny Żuk

Podczas konferencji prasowej Rutkowski odniósł się do różnych medialnych publikacji na temat przyczyn śmierci Magdaleny Żuk.

- Nie doszło ani do handlu ludźmi, ani do mordu rytualnego, ani do żadnego zabójstwa, ani nie doszło do czegoś, co mogłoby mieć jakiekolwiek znamiona przestępstwa kryminalnego, które zostało popełnione na szkodę Magdaleny Żuk – powiedział Krzysztof Rutkowski.

Nowe nagranie z Magdaleną Żuk z Egiptu trafiło do sieci

Sprawę śmierci Polki próbuje wyjaśnić Prokuratura z Jeleniej Góry. Przypominamy, że Magdalena Żuk poleciała do Egiptu 26 kwietnia, według świadków już w pierwszych godzinach pobytu w kurorcie zachowywała się niepokojąco. Kilka dni później trafiła do szpitala, gdzie skoczyła z okna, a następnie została przewieziona do szpitala w Hurghadzie, gdzie zmarła w wyniku obrażeń spowodowanych upadkiem z pierwszego piętra. Pod koniec maja ciało Magdy zostało przetransportowane do Polski, ale wciąż nie podano do publicznej wiadomości wyników sekcji zwłok. Co na ten temat mówi Krzysztof Rutkowski?

Sprawa jest w tak zwanym oczekiwaniu do sekcji zwłok. ale według mojej oceny sekcja zwłok nie wykaże alkoholu, narkotyku, gwałtu, nie wykaże nic co tej dziewczynie mogło się zdarzyć. Po prostu załamanie psychiczne i ucieczka z zamkniętego pomieszczenia - mówił Party.pl Krzysztof Rutkowski.

Prokuratura wciąż bada sprawę tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk, a do sieci trafiają kolejne nagrania z Polką. Pod jednym z nagrań, na którym widać Polkę pojawił się taki komentarz jednej z internautek:

Oglądajcie z dźwiękiem, nawet zdaniem naszej telewizji to rezydent M. zabrał Magdzie Torebkę i telefon!! Dla jasności, Magda na tym ujęciu nie chciała uciec, cały czas szła w kierunku rezydenta, żeby odzyskać swój telefon???? Pan EM, opiekun naszej turystki … chwilowo na urlopie decyzją biura turystycznego - pisała jedna internautka.

Prokuratura zabrała głos w sprawie przyczyny śmierci Magdaleny Żuk. Potwierdzono doniesienia o uduszeniu?

Do siec trafiły w sumie trzy nowe nagrania z Magdą Żuk. Zobaczcie je!

Magdalena Żuk w szpitalu

Drugie nagranie ze szpitala: